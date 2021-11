Kerkwijk wint pas laat in de wedstrijd

Bijzonderheid: In de 89e minuut stond alles en iedereen bij Kerkwijk op zijn achterste benen. Michel van de Hanenberg had gescoord, een glaszuiver doelpunt. ,,Daarna begon het soebatten met de grensrechter en de bank van de OSC’45”, aldus leider Marc de Bijl. ,,Eerst goedgekeurd, daarna afgekeurd, weer goedgekeurd. Uiteindelijk ging het feest niet door.” Een minuut later veranderde ontgoocheling alsnog in euforie: Bart de Waal schoot raak.

OSS’20 - Well 3-0 (1-0). 30. 1-0, 46. 2-0, 90+3. 3-0, Rood: 80. Rood: Alex Chis van Well.

Bijzonderheid: Nieuwbakken trainer Remy Schouwenaar wist nog niet wat verliezen was, maakte het zaterdagmiddag in Oss mee. ,,Nee, het is geen schande. OSS’20 doet het net als wij erg goed, dus je weet dat het lastig wordt.” De eerste tegentreffer viel uit het niets. ,,Na rust wilden we opportunistischer gaan voetballen, maar binnen de minuut kregen we al de deksel op ons neus. Die tegenslag kwamen we niet meer te boven.”