Kersverse vader De Jong gewoon op het veld namens TGG

TGG - Zwaluw VFC 3-2 (1-0). 15. Wesley Tink 1-0, 68. Mateo Malbasic 1-1, 70. Martin de Laat 1-2, 85. Roy Netten 2-2, 90+2. Jordy Gutte 3-2.

In extremis schoot aanvaller Jordy Gutte TGG naar de derde competitiezege op rij. Daarmee zijn de Bosschenaren koploper en de enige ploeg die nog zonder puntenverlies is (negen punten uit drie competitieduels). ,,Na de 1-2 van Zwaluw VFC raakten we even van de leg, maar daarna pikten we de draad weer op. Misschien was het wel goed dat we weer eens op achterstand kwamen, want zo lieten we zien dat we niet alleen goed kunnen voetballen, maar ook de juiste mentaliteit hebben”, aldus een tevreden TGG-coach Ricardo Aguado. Bij TGG werd Kevin de Jong gistermiddag overigens vader van een dochter. De middenvelder kwam ondanks zijn zeer korte nachtrust vandaag gewoon in actie.

Zwaluw VFC-coach John Laponder baalde enorm van de nederlaag in Den Bosch. ,,We hadden het eerste kwartier nog wat ontzag voor TGG, maar deden vervolgens goed mee. We hadden uit kunnen lopen naar een 1-3 voorsprong, maar misten een aantal kansen. Dat is momenteel ook een beetje ons manco. Het rendement moet omhoog”, analyseerde Laponder.

Schijndel - ODC 2-0 (0-0). 64. Bjorn Blummel 1-0, 89. Stan Guns 2-0 (pen.).

Schijndel is vooralsnog uitstekend aan het seizoen begonnen. De ploeg van trainer/coach Henry van Alebeek won afgelopen donderdag het inhaalduel met Nijnsel met 3-0 en hield vandaag wederom de nul in de derby met ODC. ,,Ook schoten we tijdens de eerste helft in een tijdsbestek van drie minuten driemaal tegen het aluminium”, zag Van Alebeek. De openingstreffer van Bjorn Blummel was bovendien een exacte kopie van de goal die de spits afgelopen donderdag tegen Nijnsel maakte. ,,De voorzet op de achterlijn kwam wederom van Tjeerd Pijnenburg en Bjorn hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen”, verklaarde Van Alebeek.

Volgens ODC-coach Carlo Vorstenbosch kwam zijn ploeg net iets tekort om aanspraak te maken op een resultaat. ,,We verloren op een gegeven moment teveel duels. Bovendien kwam de 1-0 van Schijndel voort uit een persoonlijke fout van ons.”

Alem - BVV 2-2 (1-1). 11. Johnny de Nies 0-1, 34. Jens Steenbekkers 1-1 (pen.), 51. Mats Steenbekkers 2-1, 76. Ahmed Hachimi 2-2.

In en tegen Alem pakte BVV zijn eerste punt van het seizoen. ,,En er zat stiekem nog wel meer in”, oordeelde BVV-keeperstrainer Edwin Verdonk. ,,In ieder geval is dit gelijkspel lekker voor het vertrouwen. Hopelijk worden de competities komende week niet stilgelegd, want we merken dat we in een flow komen.” De kans bestaat overigens dat interim-coach Hennie van Ooijen het seizoen gewoon afmaakt als hoofdtrainer van de Bosschenaren.

Bij Alem waren het niet voor het eerst twee spelers met de naam Steenbekkers die doel troffen. Ditmaal waren Jens en Mats Steenbekkers de doelpuntenmakers. ,,Deze 2-2 einduitslag is denk ik wel terecht. Al haalde BVV bij een 2-1 tussenstand nog twee ballen van hun doellijn”, zag Alem-coach Ben Hoek.

SCG’18 - FC Engelen 2-5 (0-0). 54. Yasin Uluman 0-1, 56. Tim Bosman 0-2, 51. Arthur Bot 1-2, 69. Yasin Uluman 1-3, 75. Arthur Bot 2-3, 89. Osman Bostanci 2-4, 90. Tim Bosman 2-5.

FC Engelen-spits Yasin Uluman bekroonde zijn eerste basisplaats van het seizoen met twee treffers. Verder werd het een speciaal duel voor FC Engelen-verdediger Gino Schrier. Ruim anderhalf jaar kon hij vanwege zware blessures niet in actie komen maar tegen SCG was hij weer van de partij. ,,Ons rendement was erg hoog. Mijn spelers hebben prima geantwoord na de onnodige 1-2 thuisnederlaag van afgelopen week tegen Alem”, sprak FC Engelen-coach Anthony Lurling. Zijn collega Koen Wissing van SCG’18 zag dat drie van de vijf tegengoals voortkwamen uit een persoonlijke fout. ,,En bij een tussenstand van 2-3 gingen wij noodgedwongen meer risico nemen. Wat dat betreft is de 2-5 einduitslag in mijn ogen wel wat geflatteerd.”

BMC - Avanti’31 SV 0-3 (0-2). 26. Berend Arts 0-1, 35. Said Ali Hussein 0-2, 89. Geert van Heeswijk 0-3. Rode kaart: 81. Bram van Doremalen (BMC) 2x geel.

BMC is in de derde klasse C voorlopig de enige ploeg zonder punten. Op het eigen kunstgras gingen de Berlicummers onderuit tegen een effectief Avanti. ,,We startten goed en moesten ook op voorsprong komen. Na de 0-1 van Avanti gingen een aantal jongens bij ons andere dingen doen dan we vooraf hadden afgesproken, met als gevolg dat de organisatie weg was”, concludeerde BMC-coach Ton Berens.

Bij Avanti was spits Said Ali Hussein weer één van de doelpuntenmakers. ,,Het is alweer even geleden dat Said drie competitiewedstrijden achter elkaar de negentig minuten vol heeft gemaakt. Hij sukkelt weleens met wat pijntjes, maar daar is nu geen sprake van. En zie, hij laat elke week zijn klasse zien”, aldus een opgetogen Avanti-coach Henry van Wanrooij.

DVG - Nijnsel 0-1 (0-0). 72. Tom ten Broeke 0-1. Bijz. Bas van Houtum (DVG) mist pen. in 2e minuut.

Voor Nijnsel-verdediger Tom ten Broeke had de luidbejubelde uitzege op DVG extra waarde. Vanwege blessureleed stond de linksback ruim tien maanden aan de kant. Zijn rentree fleurde hij vanmiddag dus op met het maken van de winnende treffer. ,,Die goal zat er prima in. Een hard schot in de verre hoek. Tegen directe concurrenten als DVG moeten wij de punten pakken en dat hebben we gedaan”, vertelde Nijnsel-coach TIm de Wert.

Al in de tweede minuut kreeg DVG een strafschop. Normaal gesproken is dat een koud kunstje voor DVG-spits Bas van Houtum, maar ditmaal raakte hij de lat. ,,We begonnen overweldigend en kregen naast die penalty nog een aantal andere grote kansen. We hadden dus op voorsprong moeten komen”, baalde DVG-coach Henri van den Braak.

