Ketelaars wil eerste keeper van Audacia worden: ‘Ik moet me gewoon bewijzen’

Al heel zijn leven speelt geboren Moergestelnaar Martijn Ketelaars in het blauw-geel van Audacia. Hij begon er in de mini's en is daarna nooit meer weg gegaan. Hij doorliep alle jeugdelftallen en sloot vorig jaar aan bij het eerste. Hij debuteerde in de met 1-5 gewonnen wedstrijd tegen WSJ, maar had een moeilijk jaar. Met een slijmbeursontsteking had hij een hardnekkige blessure te pakken. ,,Je valt als keeper vaak op je heup, dus dat maakt het extra lastig."