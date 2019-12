Kevin Steenbruggen scoort er vijf tegen Rhelico, sterk slotkwartier ASH nekt Well

zaterdag 4D25 minuten, zolang had Herovina-aanvaller Kevin Steenbruggen nodig om een hattrick te maken tegen laagvlieger Rhelico. Na rust prikte de spits nog twee doelpunten binnen, waardoor de eindstand op 8-2 eindigde. Bij Well dacht men een kwartier voor tijd nog aan de driepunter, waarna de 1-0-voorsprong werd omgebogen tot een 1-3-achterstand.

Herovina - Rhelico 8-2 (4-1). 5. Kevin Steenbruggen 1-0, 12. Kevin Steenbruggen 2-0, 19. Coen de Ridder 3-0, 25. Kevin Steenbruggen 4-0, 32. 4-1, 46. 4-2, 64. Kevin Steenbruggen 5-2, 68. Arnel Kocan 6-2, 72. Kevin Steenbruggen 7-2, 89. Coen de Ridder 8-2.

,,Het ging zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden”, zei Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Onze eerste vier kansen leverde vier doelpunten op. Na de 5-2 meteen na rust schakelden we weer bij. We voetbalden goed, alleen hadden we nog een paar goals meer moeten maken.” Kevin Steenbruggen verdubbelde met zijn vijf treffers tegen Rhelico zijn totaal naar tien competitietreffers dit seizoen.

Well - ASH 1-3 (1-0). 12. Sven Schriever 1-0, 75. Danny Bijl 1-1 (pen.), 89. Arnoud van Arendonk 1-2, 90+3. Jens Duizer 1-3.

,,We begonnen voortvarend”, vertelde Well-trainer André van Vugt. ,,Na de 1-0 kregen we al snel de kans op 2-0. Daarna ging het spel over en weer. ASH ging opportunistischer spelen. In balbezit stonden ze achterin één-op-één en voorin speelden ze met vier spitsten. Dat konden we goed handelen.”

,,Ook na rust deden we het best aardig, alleen kregen we na een onnodige overtreding een strafschop tegen. Dan valt daarna nog de 1-2 na een makkelijk gegeven vrije trap. De teleurstelling is best groot bij de jongens, maar ik moet ze een compliment geven over hoe ze hebben gestreden.”

ASH-trainer Ron Laros vond dat zijn ploeg in de eerste helft al een overwicht had. ,,Alleen creëerden we weinig echte kansen. Na rust drongen we aan om de gelijkmaker te forceren. Op de counter werd Well gevaarlijk. Gelukkig konden we in het laatste kwartier het duel nog kantelen.”

Kerkwijk - Noordeloos 3-4 (1-1). 15. Patrick Slijkoort 0-1 (pen.), 31. Nick van Eck 1-1, 50. Nick van Eck 2-1, 53. Jari Trappenburg 2-2, 75. Bart de Waal 3-2, 88. Ton Kruis 3-3, 90+2. Sven Hordijk 3-4.

,,De wedstrijd is een kopie van onze eerste seizoenshelft. In het laatste kwartier leggen we het af en dat is enorm zuur. Ik weet niet waar het mee te maken heeft. Of het focus is of conditie of strijd”, vraagt Kerkwijk-leider Marc de Bijl zich af.