Kevin van Esch helpt Wilhelmina'26 eigenhandig voorbij Heukelum, Woudrichem vernedert koploper

Heukelum – Wilhelmina’26 2-5 (1-2) 13. Rick van Loo 1-0, 25. Kevin van Esch 1-1, 45. Samuel Hartgers 1-2, 60. Van Esch 1-3, 65. Van Loo 2-3, 68. Van Esch 2-4, 87. Van Esch 2-5.

Voor de wedstrijd had trainer Marcel van Helmond nog een gesprek met zijn goalgetter. “Kevin had de neiging om te veel te zwerven, terwijl hij in en om de zestien juist heel gevaarlijk is. Dus drong ik erop aan dat hij in zijn positie moest voetballen.” Zonder twijfel werd Van Esch gekozen tot man of the match. “Bij Wilhelmina’26 is het dan traditie om zo snel mogelijk een halve liter bier opdrinkt. Of hij daar moeite mee had. Nee, Kevin lust ‘m graag", aldus Van Helmond.