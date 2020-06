KNVB ‘vergeet’ Berghem Sport: alsnog historische promotie voor voetballers uit Berghem

Het was een rare week voor Berghem Sport. Op dinsdag 26 mei kreeg de ploeg uit Berghem bericht van de KNVB: geen promotie, ondanks de fantastische prestatie die de ploeg van Willem van der Burgt dit seizoen had geleverd. Een week later volgde een ander bericht van de voetbalbond: toch wél gepromoveerd.

,,Het is een bijzondere promotie”, zegt Van der Burgt. ,,Vorige week kregen we een mailtje dat ons promotieverzoek niet werd gehonoreerd. We dachten: helaas, maar het is niet anders. Vanmorgen werden we gebeld dat we alsnog zijn gepromoveerd naar de eerste klasse. Een bijzondere gewaarwording. Je gaat er niet vanuit dat er fouten worden gemaakt bij de KNVB, maar ik kreeg al eerder berichten dat er clubs op de verkeerde plek stonden in de concept-indeling voor volgend seizoen. Toen heb ik toch maar even aan de club gevraagd of ze dat wilden checken.”

Historische promotie

De promotie is ook nog eens een historische voor de Berghemse club. ,,Het is de eerste keer dat we naar de eerste klasse gaan. De tweede klasse was al bijzonder, volgens mij was het pas de tweede keer dat we die hebben behaald, maar de eerste klasse is helemaal nieuw voor onze club. Hopelijk worden we ingedeeld in de eerste klasse C, want dan hebben we mooie derby’s met TOP en HVCH in het vooruitzicht. Als we dat soort wedstrijden op zaterdagavond zouden kunnen spelen, komt er veel volk op af en dat is alleen maar goed voor de vereniging.”

Toch blijft de promotie dubbel voor Van der Burgt. ,,Het liefste promoveer je op een normale manier, maar dat geldt natuurlijk voor alle clubs die dit seizoen zijn gepromoveerd. Het mooiste moest nog komen in de competitie en we hadden al een periodetitel op zak. Het liefste promoveer je via de nacompetitie of met een kampioenschap. Dat is een ideaalplaatje.” De promotie is nu schriftelijk, maar dat maakt de vreugde bij de spelers er niet minder om. ,,Die vroegen zich al af wanneer we op de platte kar mogen”, zegt Van der Burgt lachend.

