Koen Versteden blijkt ook als 17-jarige de nieuwe parel van Oirschot Vooruit

Derde klasse D BMC-kee­per Langenhuij­sen krijgt schop tegen hoofd, ligt tien minuten op de grond en speelt wedstrijd toch uit

20:52 Jasper Langenhuijsen is een bikkel met een hoofdletter B. De keeper van BMC kreeg tegen Helmondia een schop tegen zijn hoofd, lag tien minuten in het gras en speelde het duel toch uit. Met een dikke bult op zijn hoofd ging hij naar huis en het is maar de vraag of doorspelen zo verstandig is. Ook verloor de ploeg uit Berlicum met 0-4.