Koenen heeft zijn draai gevonden bij Achilles Veen: ‘Probeer belangrijk te zijn en dat lukt aardig’

Overzicht | Hilvaria de sterkste in beladen derby, Nemelaer overklast TOP

16 februari Ondanks Storm Dennis stonden er genoeg mooie amateurvoetbalduels op het programma. Hilvaria was thuis te sterk voor Beerse Boys in een wedstrijd die letterlijke alles had. Nemelaer was de betere tegen TOP en de derby tussen RKDVC en Vlijmense Boys eindigde in een remise.