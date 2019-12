Koploper Berghem Sport wint dankzij Van Herpen van Prinses Irene

Prinses Irene – Berghem Sport 2-3 (1-1). 13. Donny van Herpen 0-1, 45. Wessel Theunisse (e.d.) 1-1, 53. Thom van den Broek 1-2, 73. Wibe van Rooij 2-2, 76. Donny van Herpen 2-3.

Prinses Irene is er op eigen veld niet in geslaagd punten over te houden aan de ontmoeting met Berghem Sport. In een aantrekkelijk duel trok de koploper uiteindelijk aan het langste eind. Verdediger Koen Pittens van Prins Irene kon wel verklaren waarom zijn ploeg niet won. ,,Verdedigend stonden wij niet goed. Ook maakten wij de kansen die we kregen niet af. Dat deden zij wel goed waardoor ze er met de overwinning vandoor gingen.”

Bij de 1-1 van Prinses Irene ontstond er even commotie. De assistent vlagde omdat de bal naar zijn mening over de achterlijn was. De scheidsrechter had hier een andere kijk op en besloot het spel door te laten gaan. Hierdoor kon aanvoerder Gijs van Erp uithalen. Onderweg richting het doel kwam de bal nog een voet tegen van een centrale verdediger uit Berghem. Daardoor was de ruststand 1-1.

Vianen Vooruit – Heeswijk 1-0 (1-0). 6. 1-0.

,,Het was vooral lastig voetballen op het kleiachtige veld van Vianen”, aldus Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens. ,,We kampten ook met een aantal blessures en zelfs op de wedstrijddag meldden zich nog twee jongens af. Acht man langs de lijn dus en een flink aangepaste opstelling. We kwamen er na het tegendoelpunt nog een aantal keer goed uit, maar het veld werkte niet mee.”

Bijzonder was het feit dat maar liefst acht spelers niet deel konden nemen aan de wedstrijd tegen Vianen Vooruit.

Venhorst – Emplina 0-3 (0-0). 60. 0-1, 80. 0-2, 90. 0-3.

,,Het was niet best. De eerste tien minuten leek het wel alsof we met acht man stonden te spelen”, stelde Venhorst-oefenmeester Joost Janssen. ,,In de drie jaar dat ik hier nu zit ging het altijd lastig tegen Emplina. Alhoewel ik moet toegeven dat ik niet dacht dat we met lege handen zouden vertrekken gezien onze huidige vorm.”

Olympia’18 – Volkel 2-1 (1-1). 30. 1-0, 41. Bram van der Locht 1-1, 72. 2-1.

,,Tegen een potentiële kampioenskandidaat hebben we aardig partij gegeven”, zo stelde Volkel-coach Michiel Jans. ,,Uiteindelijk zijn we over 90 minuten gezien net iets tekort gekomen en was Olympia toch een maatje te groot. We wisten wel hoe we Olympia konden pakken en daar hebben we op momenten gebruik van gemaakt.”

EVVC – DAW 4-2 (1-0). 27. 1-0, 46. 2-0, 49. Corik Megens 2-1, 54. Bart Vos 2-2, 55. 3-2, 80. 4-2.