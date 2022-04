Koploper Boekel Sport loopt tegen forse nederlaag aan

Derde klasse D

,,We wisten wel dat SBC voetballend beter is dan wij", aldus Nijnsel-trainer Carlos Vorstenbosch. ,,Daarom hebben we geprobeerd om zo lang mogelijk stand te houden. Dat lukte goed en we maakten op slag van rust zelf 1-0. Zij hadden juist ook een paar mogelijkheden gehad en schoten een hele grote kans net voorlangs. In de tweede helft wilden zij natuurlijk snel de gelijkmaker forceren. Dat lukte ze uiteindelijk ook. Daarna hadden wij het heel moeilijk en hadden zij nog wel twee honderd procent kansen op de 1-2. Gelukkig zat het vandaag een keertje mee voor ons. In het laatste kwartier was onze ploeg ook erg vermoeid door de wedstrijd van afgelopen donderdag, we konden weinig anders dan tegenhouden. Uiteindelijk hebben we hier een punt gepakt en daar zijn we zeer tevreden mee.”