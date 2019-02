Koploper Ollandia heeft het heel erg zwaar bij hekkensluiter FC Drunen

Zondag 5COllandia weet makkelijk het net te vinden, terwijl FC Drunen vaak veel tegengoals krijgt. Een geweldige statistiek voor een monsterscore in Drunen, maar het liep even anders. De koploper had ontzettend veel moeite met Drunen, dat misschien zelfs meer verdiende.

FC Drunen – Ollandia 2-3 (1-1) 5. Steven van Dijke 0-1, 41. Edwin van Oosten (pen.) 1-1, 49. Stefan Erven 1-2, 60. Melvin van Gogh 2-2, 62. Remco Voets 2-3.

Moment van de wedstrijd: Bij twee doelpunten van de koploper werd de bal door een verdediger van richting veranderd. ,,Stomme pech, hoort blijkbaar bij een hekkensluiter”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak. De 2-3 van Remco Voets was volgens Bas van Engelen en hele belangrijke treffer. ,,FC Drunen was net teruggekomen tot 2-2. Een minuut later komen we gelukkig weer snel op voorsprong. Remco is de kleinste man van het veld, maar hij kopte de corner mooi binnen en daardoor winnen we deze lastige wedstrijd.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben ballen getoond en ons gerevancheerd voor de slechte wedstrijden die we de afgelopen weken hebben gespeeld. We hadden echt meer verdiend. Complimenten aan de jongens voor de strijd en beleving”, aldus Albayrak. Koploper Ollandia had het ontzettend lastig bij hekkensluiter. Van Engelen gaf aan dat vooral de keeper van FC Drunen in de weg lag ,, Die doelman pakte heel wat ballen eruit waardoor het een lastige wedstrijd werd. De spelers van FC Drunen bleven geloof houden en gaven niet op. Gelukkig pakken we wel drie punten want de bal had zo nog een keer goed kunnen vallen en dan hadden we hier punten verspeeld.”

EDN’56 – The White Boys 6-0 (1-0). 35. Sven van Gils 1-0, 44. Stan Loonen 2-0, 55. Stan Loonen 3-0, 65. Sander van Dijck 4-0, 84. Stan Loonen 5-0, 90+2. Sander van Dijck 6-0.

Moment van de weedstrijd: De 17-jarige Sven van Geel bekroonde zijn eerste basisplaats met een fijn doelpunt. Hij schoot een vrije trap vanaf de rand van de 16 meter prachtig binnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Stan Loonen maakte voor EDN’56 een hattrick.

Essche Boys – Tuldania 0-2 (0-0). 65. Pieter Abrahams 0-1, 85. Pieter Abrahams 0-2.

Moment van de wedstrijd: De 0-2 van Tuldania was de uiteindelijke nekslag voor Essche Boys. Leon van Wanrooij baalde van de treffer want volgens de coach had zijn ploeg zeker een gelijkspel verdiend op basis van het vertoonde spel. ,,Bij de tweede treffer maken we een foutje en profiteert Tuldania daar maximaal van. We hebben kansen gehad alleen ging de bal er niet in.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de vorige wedstrijd tegen Tuldania verloor Essche Boys kansloos met 4-0. Leon van Wanrooij zijn team gaf deze keer veel beter weerstand en de supporters stuurden hem na afloop nog een boodschap. ,,Ik baal natuurlijk van de nederlaag, maar ben wel blij dat ik veel groei zie bij mijn team. Ik kreeg na afloop van de wedstrijd zelfs een Whatsappbericht van de supporters waarin het team een compliment kreeg voor het vertoonde spel tegen Tuldania. Ik denk dat dat al heel veel zegt over het voetbal dat we op de mat hebben gelegd.”

SVSOS – Riel 0-6 (0-1). 30. Lars Bokma 0-1, 60. Bart Rutten 0-2, 65. Robbert Swinkels 0-3, 70. E.d. 0-4, 80. Patrick Bastiaansen 0-5, 75. Bart Rutten 0-6.

Moment van de wedstrijd: De derde treffer van Riel van de voet van Robbert Swinkels, waarmee het verzet van SVSOS definitief gebroken werd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De 0-6 is geflatteerd te noemen, want in de periode tussen de 0-1 en 0-2 voetbalde SVSOS uitstekend mee en deed niet onder voor het veel hoger geklasseerde Riel.

Irene – Gloria UC 0-0.

Moment van de wedstrijd: In de 85ste minuut kreeg Gloria UC een opgelegde kans om alsnog de overwinning naar zich toe te trekken, maar de bal ging er niet in.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De laatste twintig minuten speelde Gloria met tien man, nadat een van de spelers zijn tweede gele kaart kreeg. De ploeg hield keurig stand. Irene doet het goed na de winterstop en de formatie van Van de Wal heeft na de winterstop nog niet verloren. ,,We spelen nu de hele wedstrijd geconcentreerd en houden onze focus. Eerder dit seizoen verloren we geflatteerd met 6-1 van Gloria, omdat we tien minuten onze concentratie kwijt waren. Ik zie het team groeien en daar ben ik tevreden mee.”

SVG – OVV’67 3-0 (1-0). 35. Sander Huijben 1-0, 80. Daim Weijers 2-0, 85. Younes Aknin 3-0.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Daim Weijers, die normaal in het tweede elftal speelt, was de man van de wedstrijd en scoorde ook nog eens.

Moment van de wedstrijd: De bevrijdende 2-0. Ondanks een groot overwicht hield SVG tegenstander OVV’67 in de wedstrijd door zelf de nodige kansen om zeep te helpen.