Koploper Ollandia wint nipt van nummer twaalf Nederwetten

Zondag 5EOp papier ging Ollandia een makkelijke middag tegemoet. Maar tegen alle verwachtingen in had Ollandia het lastig tegen het laag geklasseerde Nederwetten.

Ollandia – Nederwetten 2-1 (2-1) 8. Steven van Dijke (pen) 1-0, 35. Steven van Dijke 2-1

,, In de eerste helft hadden we het af moeten maken. We hebben heel veel kansen gehad alleen slechts twee doelpunten, dat hadden er meer moeten zijn. Na rust vond ik ons spel niet goed, maar gelukkig speelde Nederwetten ook niet fantastisch. Ik ben blij dat we de drie punten binnen hebben”, zei een opgeluchte Ollandia-coach Bas van Engelen

Ollandia won maar nipt van Nederwetten ondanks het grote verschil op de ranglijst. Ollandia is koploper en Nederwetten bezet de twaalfde plaats. ,,Alles in deze competitie zit heel dichtbij elkaar. Van een paar teams had ik verwacht dat ze hoger zouden staan en andere selecties had ik lager verwacht. Ik denk dat we een redelijk gelijkwaardige competitie hebben.”

Boerdonk – WHV 2-4 (0-1). 19. Yorick van de Rakt 0-1, 50. Stan Hendriks 1-1, 53. Thijs Lunenburg 1-2, 68. Thijs Lunenburg 1-3, 81. Thijs Lunenburg 1-4, 87. Tim van Alphen 2-4.

,,We begonnen te gezapig, te slap. We willen graag promoveren maar dan moeten we iedere weer ervoor gaan”, aldus Johan Strouken (trainer Boerdonk).

,,Mijn team heeft goed gevoetbald en behaalde een verdiende overwinning”, zag trainer Martin Kaus van WHV.

Met een zuivere hattrick in de tweede helft was Thijs Lunenburg het goudhaantje voor de bezoekers.

Odiliapeel – Keldonk 3-1 (2-1). 9. Tom van de Broek 0-1, 42.Niels van den Brand 1-1 (pen.), 45. Stan van den Berg 2-1, 90. Wouter Smits 3-1.

,,Onze keeper Luuk Claassen hield ons op de been en daarna hebben we door veel inzet te tonen deze overwinning eruit gesleept”, aldus Aswin Noijen assistent-trainer van Odiliapeel.

,,Alleen al in de tweede helft heb ik wel dertien kansen voor ons geteld en we hadden minimaal een punt verdiend”, zag assistent-trainer Mark van de Linden van Keldonk.

FC Uden – Irene 3-3 (2-0). 13. Piotr Murawski 1-0, 43. Faruk Polat, 58. Piotr Murawski 3-0, 61. E.D. 3-1, 63. Levi van Rooij 3-2, 85. Arthur Piatcki 3-3.

,,Dit is heel zuur. We hadden de wedstrijd onder controle, maar alsnog spelen we gelijk. Zonde en niet nodig, aldus verdediger Wesley Vogels van FC Uden.

Irene-coach Michael van de Wal zag zijn team uit een geslagen positie knap terugkomen tot een gelijkspel. ,,We hadden het betere van het spel alleen FC Uden speelden vooral op de counter. Ze hingen met tien spelers voor het doel en hadden één spits. Wij werden te gretig en zijn er een paar keer uitgecounterd door FC Uden. In de laatste twintig minuten zijn we vol op de aanval gaan spelen en uiteindelijk heeft dat ons nog een punt opgeleverd.”

Van der Wal was vooral blij dat zijn spelers in een resultaat bleven geloven. ,,Als je twintig minuten voor tijd met drie doelpunten achter staat dan denk je niet meer dat er nog iets in zit. Ik wil de spelers die er vandaag waren een groot compliment geven. We miste zes spelers, maar iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. Daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ik baal dat we niet gewonnen hebben, want we waren beter.”

VCO – FC de Rakt 0-5 (0-2). 1. Bart van Geelkerken 0-1, 30. Gijs van der Schee 0-2, 71. Jacky van Boxtel 0-3, 79. Niall McColm 0-4, 87. Patrick Bosman 0-5.

,,Dit was een zware pot voor mijn ploeg. We hebben hard moeten werken om niet nog meer goals tegen te krijgen”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

,,Dik verdiend gewonnen. Een goede wedstrijd met mooie goals”, beschreef trainer Eus Marijnissen van FC de Rakt het duel.