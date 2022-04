Koppostitie staat op het spel, maar derby tussen Schijndel en Avanti'31 stelt weer teleur

Schijndel - Avanti’31 1-0 (1-0). 39. Tjeerd Pijnenburg 1-0.

De derby tussen Schijndel en Avanti was deze keer een heuse strijd om de koppositie van de derde klasse C. Dankzij een bekeken boogballetje van Tjeerd Pijnenburg trok Schijndel voor eigen publiek aan het langste eind en pakte het dus een belangrijke zege. ,,Wedstrijden tussen Schijndel en Avanti zijn vaak rommelig en van goed voetbal is lang niet altijd sprake. Dat was vandaag wederom het geval. Uiteindelijk hebben wij gezien de verhoudingen verdiend gewonnen”, vond Schijndel-middenvelder Stan Guns.

Avanti-aanvoerder Renzo Brus kreeg een kwartier voor tijd een tik op zijn voet en moest zich noodgedwongen laten vervangen. ,,Het kwartje viel net de verkeerde kant op vandaag. Schijndel scoorde op een moment dat wij beter in de wedstrijd kwamen.”

DVG – Nooit Gedacht 1-1 (0-0). 55. Tim Bissels 0-1, 74. Jurre van Vechel 1-1. Bijz.: Pim Verboom (DVG) krijgt in de 78e minuut rood na 2 gele kaarten.

Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden: ,,Vanaf minuut 1 heeft DVG er alles aangedaan om minimaal gelijk te spelen. Ze haalde constant het tempo uit de wedstrijd en vanaf de zestien stond het potdicht. Wij hadden daar niet het juiste antwoord op. Doordat de zestien helemaal vol stond lag de ruimte aan de zijkanten, na 38 minuten hadden we ons systeem om gegooid waardoor deze beter bezet werden. Maar we hadden het alsnog niet goed genoeg uitgespeeld. In de 55e minuut kregen we onze eerste kans en deze schoten we ook meteen binnen. Toen dachten we: het hek is van de dam. Sam van Sluis kreeg ook nog de kans om de 0-2 te scoren, maar deze bak ketste van binnenkant rechter paal tegen de linkerpaal en zo eruit. DVG werd hierna nog opportunistischer en pompen de bal meer naar voren en vanuit dom balverlies komt dan de gelijkmaker.”

FC Schadewijk – Alem 0-5 (0-2). 15. Mats Steenbekkers 0-1, 25. Mats Steenbekkers 0-2, 50. Mart van Boxtel 0-3, 65. Mart van Boxtel 0-4, 90. Lars Steenbekkers 0-5.

,,Het liep niet lekker, we hebben eigenlijk 90 minuten tegen een oranje muur aan staan voetballen. We hadden van tevoren besproken hoe hun systeem werkt, maar we zijn alsnog in hun systeem getuind. We konden geen kansen creëren, de inzet was niet goed en we verloren elke tweede bal. We zakten in met z’n alle en zij hadden twee snelle jongen voorin lopen, waardoor het een saaie wedstrijd werd vanuit onze kant”, vertelde FC Schadewijks assistent-trainer Dicky van den Akker.

Alem zet haar flitsende start van het nieuwe kalenderjaar door met een comfortabele overwinning. Alem-trainer Ben Hoek is lyrisch over de ploeg. ,,Het is fenomenaal waar we nu staan. Als er een persoon is die deze huidige stand had voorspeld moet hij snel naar het casino gaan’’ , zei Hoek. Volgens Hoek was Alem volledig in controle. ,,We hebben weinig weggegeven en speelden erg geconcentreerd. Daarvoor verdienen de jongens een compliment’’ , zei hij.

Margriet – SCG 18 3-3 (1-1). 18. Morris Landman 1-0, 45. ? 1-1, 65. 1-2, 73. Bilal El Ghezaoui 2-2, 90. Rob van de Ven 3-2, 92. ? 3-3. Bijz.: Rob van de Ven mist in de 28e minuut een penalty.

,,De eerste helft was goed. We kwamen in de 18e minuut voor na een goede combinatie en in die fase hadden we al een paar momenten gehad. Richting de rust hadden we nog meer goed aanvallende momenten, maar in de 45e minuut krijgt SCG 18 hun eerste kans en deze schieten ze erin. Na de rust haalden we niet het niveau van voor de rust en creëerden we minder kansen. Op een gegeven moment komen we achter, maar niet veel later weten we dit weer gelijk te trekken en gaan we opzoek naar nummer drie. Na een paar gemiste kansen maken we in de 90e minuut de 3-2. Maar in de tegenstoot van hen pompen ze de bal naar voren en eindigt het gelijk met 3-3”, zei Margriet-trainer Maarten van Vugt.

BMC – ODC 0-2. 70. 0-1, 89. 0-2.

‘’Ik ben er behoorlijk ziek van. Ik krijg het idee dat sommige spelers de urgentie niet zien van de situatie waar we in zitten’’ , zo omschrijft BMC-trainer Ton Berens de wedstrijd. De ploeg uit Berlicum ziet de degradatiestreep dichterbij komen en dat moet omgeschakeld worden. ,,Zo’n degradatie wedstrijd als vandaag moet een leven of dood pot zijn. We hadden vandaag meer oorlog moeten maken in het veld. Duels aangaan met risico voor eigen ledematen, dit miste ik vandaag’’ , zei Berens.