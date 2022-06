Kozakken Boys blijft op koers voor handhaving na winst op Sportlust

Vierde klasse G Liefst zes (!) penalty's bij wedstrijd tussen Maliskamp en VCB: 5 rake en één gemiste

Zes penalty's in een wedstrijd, iets wat je niet vaak ziet en zelfs niet op de amateurvelden. Bij VCB tegen Maliskamp was het maandagmiddag het geval. Vijf werden er raak geschoten en één keer werd er gemist. VCB-aanvoerder Teun Verlouw maakte zo een hattrick aan penalty's. Hij miste er ook een, maar omdat de keeper van Maliskamp te vroeg van zijn lijn kwam mocht die over.

