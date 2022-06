Kozakken Boys door naar finale nacompetitie

Tweede DivisieMet een 2-1 overwinning op DVS’33 is Kozakken Boys door naar de eindronde in de nacompetitie. De ploeg van Michel Langerak kan in de finalewedstrijd GVVV of HSC'21 treffen, afhankelijk van het onderling resultaat tussen die twee ploegen.