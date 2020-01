Kozakken Boys haalt transfervrije Schets in huis

Schets trainde de afgelopen weken al mee bij de nummer vier van de tweede divisie. In een oefenwedstrijd tegen Nieuw Lekkerland kwam hij voor het eerst in actie en was één keer trefzeker. Schets speelde in het verleden bij onder meer JVOZ, Feyenoord en FC Twente. Bij Go Ahead Eagles, dat hem in 2018 een half jaar huurde van de club uit Enschede, maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal.