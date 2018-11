Kozakken Boys heeft geen kind aan Barendrecht

amateurvoetbal Overzicht | Kozakken Boys kent walk-over, Roda Boys/Bommelerwaard houdt punt over

19:50 De volgende competitiespeelronde in het zaterdagvoetbal zit er op. Kozakken Boys had een eenvoudige dag. Het won met 4-0 van Barendrecht. Roda Boys/Bommelerwaard hield aan een interessant duel met Papendrecht een punt over.