Kozakken Boys hoopt na verlies bij koploper op betere tijden: ‘Maar vanaf nu moet het echt gaan gebeuren’

Overzicht | Haarsteeg pakt drie punten in het hol van de leeuw en Cito en SES maken er een enerveren­de slotfase van

Een vol programma op deze zonnige zondag. Haarsteeg pakte diep in blessuretijd drie punten in de derby tegen en bij Vlijmense Boys, veel doelpunten in de slotfase na een matige wedstrijd bij Cito - SES en koploper VOAB won gemakkelijk van hekkensluiter FC Tilburg. Bekijk hieronder het overzicht.

27 maart