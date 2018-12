Kozakken Boys hoopt tegen Vitesse op bekerstunt: 'Past mooi in dat rijtje'

NOAD’32 blij met winterstop: ‘We bleven maar verliezen’

10:30 NOAD’32 is aan de winterstop begonnen. De Wijk en Aalburgers vinden dat niet erg, want pakten in de laatste vijf wedstrijden niet één punt. ,,Hopelijk spelen we daarna wel op volle oorlogssterkte”, zegt spits Remy Schouwenaar