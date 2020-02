Kozakken Boys houdt IJsselmeervogels in bedwang en blijft ongeslagen in 2020

IJsselmeervogels – Kozakken Boys 0-0 (0-0). De bezoekers begonnen goed aan het duel en werden in de openingsfase al een aantal keer gevaarlijk. Pogingen van Kay Tejan en Jeffrey van Nuland troffen echter geen doel. Aan de andere kant verdween een kopbal van oud-Kozakken Boys-speler Ahmed El Azzouti naast het doel van doelman Richard Arends. Beide teams bleven in het vervolg van de eerste helft dreigend, maar kwamen niet tot scoren.

De tweede helft had iets langer de tijd nodig om op gang te komen dan de eerste helft. Toch kregen ook na rust beide ploegen kansen om op voorsprong te komen. Kozakken Boys-spits Tejan slaagde er niet in om de doelman van IJsselmeervogels te passeren. Ook Arends, doelman van de gasten, liet zich lange tijd niet verschalken. In de slotfase werd hij wel gepasseerd na een kopbal van Danny van den Meiracker, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De thuisploeg zorgde in die fase voor het meeste gevaar, maar scoorde niet. Daardoor eindigde het duel in 0-0.