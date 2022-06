Kozakken Boys klaart klus bij GVVV met verve en blijft actief op hoogste amateurniveau

Schitte­rend sluitstuk voor FC Drunen: voor het eerst in tien jaar weer naar de vierde klasse

FC Drunen is gepromoveerd naar de vierde klasse. Er werd ook in de tweede wedstrijd gewonnen van Netersel en zo werd promotie een feit. Het is voor het eerst in tien jaar dat de ploeg uit het gelijknamige dorp weer een stapje hogerop doet.

19 juni