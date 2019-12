Kozakken Boys kopje onder in Scheveningen, Kay Tejan begint 2020 met schorsing

zaterdag 1C Persoonlij­ke fouten nekken Nivo Sparta, gouden wissel Henri Versteeg bezorgt GRC 14 drie punten

19:45 GRC 14 en Altena eindigden het kalenderjaar met een positieve noot. Almkerk maakte in eigen huis een achterstand goed tegen Montfoort, terwijl GRC 14 de hulp nodig had van invaller Henri Versteeg. WNC, dat in de winterstop in Marrakesh verblijft, maakte drie keer een achterstand ongedaan bij SVL.