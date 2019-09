Kozakken Boys legt Noordwijk op de pijnbank en schuift op naar vierde plaats in Tweede Divisie

Kozakken Boys aasde op eerherstel en legde Noordwijk op de pijnbank in de eerste helft. Tweemaal was het Yassin Ouja die scoorde. Daarmee bracht de van Quick Boys-overgekomen middenvelder zijn seizoentotaal op drie. In de tweede helft leek het erop dat de thuisploeg terug in de wedstrijd kwam, maar na de tweede Noordwijkse goal was het ‘Tottenham-Ajax’-speler Jordie van der Laan die aan alle onzekerheid een einde maakte: 2-4. Vervolgens was het Nizar Mekkaoui die het pleit van Noordwijk beslechtte.