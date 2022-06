Kozakken Boys mag niet mopperen met winst op DVS’33: ‘We hebben maar één doel: overleven’

Nog twee wedstrijden en dan weet Kozakken Boys of het volgend seizoen opnieuw in de Jack’s League begint of een treetje lager in de derde divisie speelt. Dat laatste leek in het eerste kwartier tegen DVS’33 al het geval te worden. De gasten uit Ermelo lieten de thuisclub in de openingsfase alle hoeken van het veld zien, maar misten kans op kans.