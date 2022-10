Kozakken Boys moet na rust leven met een punt bij TEC: ‘We hebben verzuimd verder weg te lopen’

Nieu­westeeg gaat voor vijftien goals bij Almkerk

Met de teruggekeerde Niels Nieuwesteeg en een nieuwe trainer-coach is er nieuw elan bij Almkerk. Het werpt al vruchten af met vier punten uit twee wedstrijden. Zaterdag was Nieuwesteeg belangrijk met een goal en dat is niet de laatste van dit seizoen als het aan hemzelf ligt.

2 oktober