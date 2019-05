Kozakken Boys ondanks goal ‘eigen jongen’ Johnny Lommers niet verder dan 2-2 tegen laagvlieger VVSB

Tweede divisieKozakken Boys wist eerder in het seizoen nog met 3-4 te winnen van VVSB, dat aan een opmars bezig is in de tweede divisie. Het was Johnny Lommers die de Werkendammers naar een punt schoot in eigen huis. De eerste goal van de jongen uit de eigen jeugd voor de tweededivisionist.