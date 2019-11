Kozakken Boys opent november met knappe zege bij Rijnsburgse Boys

Overzicht | Kozakken Boys scoort weer na 317 speelminu­ten, Nivo Sparta wint kelderkra­ker

18:07 Al vroeg in het seizoen kende Nivo Sparta een waar sleutelduel. De hekkensluiter van de eerste klasse C had de drie punten hard nodig tegen Oranje Wit, dat samen met Terneuzense Boys een kleine voorsprong had opgebouwd op de laatste plaats. In de Tweede Divisie wist Kozakken Boys na drie duels weer eens te winnen.