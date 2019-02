Kozakken Boys pakt in slotfase punt bij Jong Vitesse

AMATEURVOETBAL SDO’39 75 dagen zonder competitie­voet­bal: ‘Absurd, dit is echte competitie­ver­val­sing’

8 februari SDO’39 speelde zijn laatst competitieduel op 25 november. Op eigen veld werd Nieuw Woensel met 2-1 verslagen nadat een week eerder de belangrijke dorpenderby met HMVV met dezelfde cijfers werd gewonnen. Inmiddels zijn we 73 dagen verder en wachten de oranje-zwarten nog steeds op hun volgende wedstrijd. SDO-coach Niels Gevers heeft er geen goed woord voor over: ,,Dit is van de zotten.”