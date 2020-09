Kozakken Boys pakt punt dankzij Mark Veenhoven

In de tweede helft kwam Kozakken Boys al snel langszij. Het doelpunt kwam op naam van Mark Veenhoven. Lang konden de gasten niet genieten van de gelijkmaker. Drie minuten later keken ze weer tegen een achterstand aan. Na een hoekschop kwam de afvallende bal bij Floris van der Linden terecht, hij zorgde voor de 2-1. De Werkendammers slaagden er echter in om in de slotfase voor de tweede keer langszij te komen. Weer was de treffer afkomstig van Veenhoven.