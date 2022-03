Kozakken Boys stelt na goede serie teleur tegen Noordwijk: ‘Wij waren niet sterk in de kop’

Was het verlies voor de ‘boys’ afwendbaar? Mogelijk wel als spits Tarik Fagrach in twee fases doelgerichter was geweest. Zijn eerste moment was halverwege het eerste deel. Hij werd koppend subtiel vrijgespeeld door aanvoerder Gwaeron Stout. Fagrach - vaste spits, omdat de gehaalde Yordi Teijsse onder de maat bleef - schoot van dichtbij hard op de vuisten van de uitblinkende Noordwijk-doelman Lars Jansen.