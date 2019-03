Kozakken Boys stunt met ruime zege op koploper

Op Sportpark de Zwaaier werd het duel tijdelijk gestaakt door noodweer. De wedstrijd werd na 25 minuten stilgelegd vanwege hagel dat met bakken uit de hemel kwam vallen. Ahmed El Azzouti had even daarvoor de 1-0 op het bord gezet. Direct na die treffer zochten de spelers de kleedkamers op.

Kort na de onderbreking was het Charlton Vicento die de score voor de Werkendammers al verdubbeld had. Enkele minuten na rust was het duel al beslist. Sanny Monteiro maakte de 3-0. Kozakken Boys was heer en meester in eigen huis. Gwaeron Stout tekende voor de 4-0, de 5-0 kwam ook op naam van El Azzouti.