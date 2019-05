Kozakken Boys veilt shirt van Frenkie de Jong

Fotoserie Van hoofdklas­se naar derde klasse: grote ontlading bij kampioen­schap van VV DESK

6 mei Ooit speelde VV DESK in de hoofdklasse. Hoewel Kaatsheuvel bij uitstek de plek is voor sprookjes, werden de jaren die volgden een nachtmerrie voor de vereniging. De club zakte dieper en dieper de lagere regionen van het amateurvoetbal in. Dit seizoen kwamen de blauw-gelen voor het tweede jaar op rij uit in de derde klasse. Na jaren van teleurstellingen viel er afgelopen weekend weer wat te vieren. DESK werd kampioen, en dat leverde mooie plaatjes op.