Kozakken Boys verliest met 2-1 van Scheveningen en speelt voorlopig slechts een bijrol

Kozakken Boys-trainer Scott Calderwood moest op sportpark Houtrust zijn ploeg ten opzichte van het spektakel zaterdag tegen SV Spakenburg (5-5) op één plaats aanpassen. Aanvoerder Kaj Ramsteijn had te veel last van een kuitblessure, Stephan Warmolts nam zijn plaats centraal achterin naast Niek Hoogveld over.

Scheveningen had met tegenstanders als Rijnsburgse Boys, HHC Hardenberg en Katwijk een loodzware start van de competitie. De ‘schollenkoppen’ pakten een puntje in de openingswedstrijd tegen Rijnsburgse Boys en verloren de andere twee duels. Opmerkelijk is dat Scheveningen in 270 minuten het net nog niet wist te vinden. Dat is bij Kozakken Boys een ander verhaal. Op eigen veld scoorden de Werkendammers in twee duels maar liefst acht keer, maar op vreemde bodem wil het nog niet lukken getuige de 4-0 nederlaag bij FC Lisse.

Voormalig prof

In het eerste deel ontliepen beide ploegen elkaar niets. Scheveningen was het dichtst bij een voorsprong toen een lob van Mehmet Aldogan boven op de lat achter doelman Bryan Janssen viel. Kozakken Boys had in het vervolg het meest de bal met ‘scharnier’ Gwearon Stout als regisseur op het middenveld. Fabian Korporaal hield zich vooral bezig met Lex Immers. De voormalig prof van ADO Den Haag en Feyenoord zorgde er in juni met doelpunten nog voor dat Kozakken Boys in de play-offs terechtkwam. In de slotfase van deel één vlogen schoten van Giovanni Büttner en Kevin Vermeulen ternauwernood over de lat.

Fraaie krul

Na rust gooide toch weer Immers de wedstrijd open. Met een fraaie krul liet hij Janssen kansloos: 1-0. Scheveningen had na 323 minuten de eerste competitiegoal op het scorebord. Kozakken Boys gooide meteen alle remmen los. Een treffer van Kevin Vermeulen werd vanwege vermeend buitenspel afgekeurd. Daarna was het wel raak. Tweede doelman Kenny Lipman liet een schot van Ugur Altintas los, waarna Lowie van Zundert binnen drukte: 1-1.

Handsbal

Na een handsbal van Stephan Warmolts wees arbiter Frank de Winter naar de stip. Michael de Niet liet Janssen kansloos (2-1), waarna een enorm offensief Kozakken Boys niet meer de verdiende gelijkmaker opleverde.

Kozakken Boys, dat zaterdag bij Jong FC Volendam aantreedt, staat na vier wedstrijden op vier punten in de Jack’s League en is dus voorlopig veroordeeld tot een bijrol.

Scheveningen - Kozakken Boys 2-1 (0-0): 53. Lex Immers 1-0, 63. Lowie van Zundert 1-1, 74. Michael de Niet (strafschop) 2-1.

Kozakken Boys: Janssen; Keukens (86. Van Ingen), Hoogveld, Warmolts, Da Silva Mendes; Stout (86. Mulder), Vermeulen (78. Lommers), Korporaal; Altintas (78. Hutten), Van Zundert, Büttner.

Uitslagen Jack’s League: IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys 0-3, Quick Boys - Jong Sparta Rotterdam 3-0, Noordwijk - FC Lisse 1-2, Scheveningen - Kozakken Boys 2-1. Derde divisie: VVOG - Barendrecht 0-2, ACV - Urk 1-1, DOVO - DVS’33 Ermelo 1-2, Sparta Nijkerk - Excelsior’31 1-1, Harkemase Boys - Staphorst 0-0, Sportlust’46 - GVVV 1-4. Districtsbeker Zuid I: SC Emma - TPO 9-1.