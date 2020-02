Kozakken Boys versterkt zich per direct met Arubaans international Groothusen

,,Terence is een grote, sterke spits met redelijke snelheid”, aldus technisch directeur Kees Spaan op de site van Kozakken Boys. ,,Een fysiek aanspeelpunt in de voorhoede is voor een team erg fijn om te hebben. In de winterstop zijn we met Charlton Vicento en Jordie van der Laan twee spitsen kwijtgeraakt. Na Siebe Schets ben ik ook enorm blij dat we Terence direct hebben kunnen toevoegen aan het elftal.”