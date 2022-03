Kozakken Boys vindt met zege op HHC Hardenberg de weg omhoog; invallers maken het verschil

Vierde klasse F Boskant houdt voor de vijfde keer op rij de nul, WEC-trai­ner vindt dat bezoekers hun geld terug moeten krijgen: ‘Zo slecht was het’

Boskant is bezig aan een indrukwekkende serie. Na vandaag is de ploeg van Peter van der Heijden al zeven wedstrijden ongeslagen en er werd al vijf keer op rij de nul gehouden. WEC was het nieuwe slachtoffer in de reeks.

6 maart