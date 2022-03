Kozakken Boys wint met negen (!) spelers van TEC: ‘Wat een feest, deze drie punten zijn zó belangrijk’

Vierde klasse F OSC’45 fuseert tot DBN’22, aankondi­ging net niet opgefleurd met overwin­ning

Het bovenstaande logo verdwijnt binnenkort uit het amateurvoetbal. OSC’45 gaat namelijk fuseren met TGG en sinds vandaag weten we ook hoe de nieuwe club gaat heten. DBN’22, oftewel Den Bosch Noord’22, wordt de naam en de club zal gaan spelen in het oranje, groen en zwart. Bijna werd de aankondiging opgeluisterd met een overwinning van OSC, maar diep in blessuretijd werd het alsnog 2-2.

26 maart