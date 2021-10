Kozakken Boys zakt steeds dieper in moeras: ‘Het is zwaar voor spelers en staf’

4F Well speelt een slechte wedstrijd maar redt op het nipt nog een punt

Het zal spannend zijn geweest in de laatste minuten voor de trainer van Well. Zijn ploeg kwam nog niet eerder op een achterstand in de competitie en leek lang ook tegen zijn eerste nederlaag op te lopen. Ondanks een slechte wedstrijd houdt Well nog een punt over tegen Rhelico.

24 oktober