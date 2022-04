Kraaij het goudhaantje bij DSS’14 in derby tegen Ophemert

HRC’14 – Ruwaard 2-0 (0-0). 47. Marnix van Zuidam 1-0, 57. Jordy Verwers 2-0.

,,Geen overtuiging bij mijn ploeg in de eerste helft, dat was denk ik het sleutelwoord. We missen een penalty en dat kan, maar niet als er geen overtuiging in zit. Het was net niet de slechtste helft van het seizoen denk ik. In de rust geef ik even gas in de kleedkamer en zet ik tactisch wat om. En bijvoorbeeld een van de wissels, Marnix Zuidam maakt na twee minuten een doelpunt. We kwamen niet echt in de problemen en dat zijn we eigenlijk de hele wedstrijd ook niet gekomen. Van de laatste zes wedstrijden al vier keer de nul, dus dat is prima”, vertelde HRC’14-trainer Rene van der Putten.

Maaskantse Boys – Hedel 1-1 (0-1). 8. Ilan Koehorst 0-1.

,,We waren vandaag beter over negentig minuten. Ilan Koehorst maakte al snel zijn eerste goal in de selectie en daarna domineren we de wedstrijd eigenlijk. Het veld was ontzettend slecht bij Maaskantse Boys, maar we paste ons goed aan. We maken onze eigen kansen niet af en krijgen in de slotfase de gelijkmaker nog tegen. Jammer want we speelde goed en bij Maaskantse Boys vroegen ze zich ook af waarom wij zo weinig punten hebben”, zei Hedel-trainer Nicki Beekwilder.

RKVSC – SBV 3-1 (1-0). 20. Mark Hendriks 1-0, 49. Younes Bouchti 2-0, 76. Vlado Petrovic 3-1.

RKVSC boekte bijna precies een halfjaar geleden voor het laatst een overwinning. Aan de hand van een ontketende Jimmy Floor lukte dat vandaag eindelijk weer eens. ,,Jimmy kon weer heel de wedstrijd meedoen en hij is zo belangrijk voor ons. Hij hielde de hele verdediging bezig van SBV en hij loopt in de laatste minuut nog zoals in de eerste. Er was geen gezeik en gemauw vandaag en we hebben als team deze voerwinning voer de streep getrokken”, vertelde RKVSC-trainer Marco van Loon.

DSS’14 – Ophemert 2-1 (2-1). 10. Jesse Kraaij 1-0, 25. Jesse Kraaij 2-0, 43. 2-1 (pen.).

,,Derby’s zijn altijd spannend en dat lijdt nog wel eens tot slecht voetbal, maar dat was vandaag niet het geval. We speelde erg goed in de eerste helft met mooi combinatievoetbal, maar dat is ook hoe wij moeten spelen. Zo kwamen we ook comfortabel op voorsprong, maar vlak voor rust waren we iets te enthousiast en kwamen zij terug. In de tweede helft kregen we in het eerste kwartier grote kansen, maar maakte de goal niet en dan vrees je dat die aan de andere kant gaat vallen. Dat gebeurde gelukkig niet en ondanks wat slechte fases ben ik tevreden over vandaag”, vertelde DSS’14-trainer Mustapha Aoulad Hadj.