‘Krankzinnige middag’ bij Beek Vooruit - VOAB eindigt in 5-5 gelijkspel

,,Ik loop al een tijdje mee in de tweede klasse, maar dit was echt een krankzinnige middag. Een raar scoreverloop, vreemde beslissingen van de scheids, het hield maar niet op. Ik denk dat het publiek de grote winnaar was vandaag. We speelde in de eerste helft erg goed, maar kregen de goals wat ongelukkig tegen. Na rust draaien zij het in een kwartier helemaal om en als het een kwartier voor tijd 5-3 staat en je pakt nog een punt, dan ben ik wel tevreden”, vertelde VOAB-trainer Werner Cools.

,,Zonder kleur te bekennen denk ik wel dat wij recht hadden op de overwinning. We hebben een flinke metamorfose ondergaan en hebben nu een hele jonge ploeg, maar ik ben enorm trots hoe ze vandaag gespeeld hebben. Vanaf de eerste minuut hebben we eigenlijk gedomineerd, maar we lopen in de tweede helft toch tegen een zeperd aan. Daarna blijven we drukken en maken we vanuit een corner nog gelijk. Ondanks de jonge ploeg hebben we vandaag volwassen gespeeld tegen een ploeg met veel meer ervaring”, zei een blije Kees van Loon, trainer van Uno Animo.