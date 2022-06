Kreekels neemt afscheid van OSS'20 met overwinning, maar zonder nacompetitieplek

Het is na vijf seizoenen over en uit voor de oefenmeester, die in zijn woonplaats Helmond aan de slag gaat bij vierdeklasser Stiphout Vooruit. ,,We hadden vrijdag al afscheid van elkaar genomen. Ik heb vijf mooie seizoenen gehad. Het is helaas dit jaar niet gelukt ons te belonen met een plek in de nacompetitie”, zei de coach, die met OSS’20 kampioen werd van de hoofdklasse en in 2020 met zijn team ondanks een voorsprong van zeventien punten niet mocht promoveren naar de tweede divisie.