Kwik, Kwek én Kwak scoren voor Dussense Boys: ‘Dat is toch een jongensboek?’

Dussense Boys - Berkdijk 6-2 (3-1) 2. Joeri van Heel 1-0, 8. 1-1, 18. Lars Branderhorst 2-1, 20. Joeri van Heel 3-1, 55. Lars Branderhorst 4-1, 63. Harry Sassen 5-1. 75. Harry Sassen 6-1, 78. 6-2.

Lars Branderhorst, Joeri van Heel en Harry Sassen zijn boezemvrienden. Bij de Boys gaan ze door het leven als Kwik, Kwek en Kwak. ,,Lars is razendsnel, Joeri kan zijn mond niet dichthouden”, legt trainer Eric van Genderen uit. En Kwak? Van Genderen, lachend: ,,Heeft hij aan zijn vader te danken, denk ik.”

Wat de oefenmeester zo mooi vindt: ,,Ze scoren vanmiddag alle drie twee keer, dat is toch een jongensboek?” Berkdijk deed het ook niet onaardig: pas vier keer gescoord in veertien wedstrijden, toch weer twee doelpunten erbij. Van Genderen: ,,Zo zie je maar weer: wij moeten minstens drie keer scoren om een wedstrijd te winnen.”

Raamsdonk - Waspik 0-4 (0-2) 23. Lesley Verschuren 0-1, 39. Lesley Verschuren 0-2, 78. Guido van den Hoven 0-3, 86. Guido van den Hoven 0-4.

Waspik had zich goed ingesteld op de harde wind. De ballen werden zo veel mogelijk over de grond gespeeld. Door het kwikzilveren spel van de voorwaartsen – veel beweging – wist de thuisclub niet waar ze het zoeken moest. Trainer Eugène van der Heijden was weliswaar tevreden over de uitslag, maar er klonk ook enige kritiek. ,,We hebben Raamsdonk te lang in leven gehouden. Nog wat scherper voor het doel, dan hadden we wel zes, zeven doelpunten gescoord.”

RWB - WDS’19 3-0 (0-0) 67. Serhan Eyupoglu 1-0, 70. Kevin Remie 2-0, 85. Bram van Iersel 3-0.

RWB is de beste ploeg in de vierde klasse C. Maar daar koop je niks voor als Storm Dennis over de velden raast. ,,Fatsoenlijk voetballen was echt niet mogelijk”, vond trainer Larry van Ommen. ,,Toch wilden we spelen, want we zitten in een flow.” Wind mee, of tegen: RWB had nagenoeg de hele wedstrijd de overhand. Toen na rust de ban was gebroken, was ook het verzet van WDS’19 gebroken.

Blauw-Wit’81 – VCW 5-2 (3-0). 4. Winston van Dijk 1-0, 6. Thimo Netten 2-0, 36. Bart van Laarhoven 3-0, 65. Bas Jansen 4-1, 87. Toby Netten 5-2.