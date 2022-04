‘Laatbloeiertje’ Bastmeijer draait lekker als spits bij Dongen: ‘Continu loeren op die ene kans’

Vierde klasse F Bos­kant-trai­ner alles behalve tevreden over veld van tegenstan­der: ‘Het lijkt wel een wei, volgens mij lopen hier doorde­weeks twintig paarden’

We horen trainers vaak klagen over het veld, maar Boskant-trainer Peter van der Heijden was maakte zelfs de vergelijking met een wei. Hij doelde op het veld van EMK waar zijn ploeg eend dramatische pot op de mat had gelegd. Geen goede middag voor de trainer dus.

27 maart