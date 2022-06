Laatste competitiewedstrijd OSC’45 eindigt in verlies

4D Gelegen­heids­pits maakt twee doelpunten voor Olympia’60

Normaal staat hij tussen de doelpalen in de onder-18 van Olympia’60, maar in de wedstrijd tegen Boeimeer mocht Yari Speetjens invallen op de spitspositie. Ook die plek in het veld lijkt hem te liggen, want met twee doelpunten liet Speetjens meteen van zich horen.

31 mei