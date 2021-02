Lars Hutten (30) verruilt TOP Oss voor Kozakken Boys: ‘Ik hoef straks niet meer overdag te trainen’

De rust in huize Hutten in Kaatsheuvel is inmiddels een beetje teruggekeerd. Sinds 8 februari kunnen de kinderen weer naar school en bij TOP Oss zijn de trainingen na de sneeuwperiode hervat. ,,Binnen mijn gezin heb ik alles op een rij gezet. Een optie voor een nieuw buitenlands avontuur ligt niet voor de hand. En in de Keuken Kampioen Divisie zitten ze waarschijnlijk niet meer op een speler van mijn leeftijd te wachten, daar pakken ze jonge talenten. Bij Kozakken Boys hoef ik voor het eerst niet overdag te trainen, waardoor ik tijd krijg om mij maatschappelijk te ontwikkelen.’’