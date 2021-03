Leandro Resida moet aankomend seizoen voor aanvallende impuls zorgen bij Kozakken Boys

Na bijna vier jaar in het buitenland te hebben vertoefd, keert Resida aankomend seizoen dus weer terug op de Nederlandse velden. Meest recentelijk stond de 31-jarige vleugelaanvaller bij Rayong FC onder contract, dat uitkomt op het hoogste niveau in Thailand. Door de coronacrisis kwam zijn Aziatische avontuur echter abrupt ten einde. In verband met familieomstandigheden koos de voetballer er uiteindelijk voor om terug te keren naar Nederland.