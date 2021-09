Leeftijd is maar een getal: Jan ‘Poelleke’ (85) is pupil van de week bij SVG en verricht aftrap met rollator

,,Het was gewoon een prima wedstrijd’’, sprak SVG-trainer Johan Bertens. ,,We waren wel de betere ploeg. In de tweede helft laat je dan nog wat taken liggen, zoals de duels op het middenveld, maar dat is ook te wijten aan de ruststand.’’

,,FC Drunen wordt bestempeld als een titelkandidaat. Dat we daar winnen is erg mooi’’, zei DVVC-trainer Giovanni Henskens. ,,We hadden onszelf wel meer mogen belonen in de eerste helft, want daar lieten we nog een aantal honderd procent kansen liggen. Het was in ieder geval ook weer eens fijn om op een normale wijze te kunnen voetballen na de lange coronastop.’’