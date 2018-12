Leegloop aanstaande bij kwakkelend OJC Rosmalen

Afgelopen week gaf doelman Bart Tinus als eerste OJC’er aan dat hij komend seizoen niet meer onder de lat zal staan in Rosmalen. ,,Ik sta open voor een nieuwe uitdaging. Het liefst in de tweede divisie”, aldus Tinus. Kort daarna volgde het bericht dat linksback Jelle Scholts naar zaterdagtweedeklasser Roda Boys zal verkassen. Verder denkt Glenn Schapendonk er serieus over na om te stoppen met voetballen. De mandekker gaf aan dat de nodige blessures en het gebrek aan plezier daar de belangrijkste redenen voor kunnen zijn.