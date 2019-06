Leegloop Dongen nog niet voorbij: tweetal vertrekt naar KFC Turnhout

Giovanni Henskens vertrekt naar KFC Turnhout in België. De ervaren verdediger, een van de jongens die de promotie vanuit de hoofdklasse meemaakte, trekt na vele jaren de deur achter zich dicht bij de Kanaries. Hij vormde jarenlang een centraal duo met Mitchell van der Stappen, die naar Vosselaar vertrekt, eveneens in België.

Ook Thomas Schilders verlaat Dongen na twee seizoenen. De nummer negen, die met elf goals topscorer werd van de nummer tien uit de derde divisie afgelopen seizoen, wordt ploeggenoot van Henskens bij Turnhout in België, dat uitkomt op het landelijke vierde niveau. Hij is na twee jaar toe aan een nieuwe uitdaging.

Kaiser

Afgelopen week kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Dongen hoofdtrainer Ruud Kaiser op straat had gezet, ondanks een doorlopend contract van een seizoen. Hij had zin om een nieuwe start te maken met een vernieuwde staf en spelersgroep, maar kreeg tijdens de seizoensevaluatie de zak. Daarvoor was al duidelijk dat een heel rijtje aan spelers de club verlaat. Glenn Kools (Halsteren), Daan Poelmans (Oosterhout), Tom Kolkert (Oosterhout) en Marouan Moukouh (Dosko) zoeken hun heil ergens anders, terwijl de toekomst van clubicoon Remon Koenen nog onduidelijk is.

Er is flink wat werk aan de winkel op sportpark de Biezen. Dongen is nog op zoek naar nieuwe hoofdtrainer, een nieuwe assistent-trainer, teammanager, verzorger en enkele nieuwe spelers. Voorzitter Angela Jansens is gestopt per 1 juni en de club heeft in de persoon van John-Paul Verkooijen, die al 45 jaar lid is van de club, een tijdelijke opvolger.