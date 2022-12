Leergierige 11-jarige Floris volgt de doelman van DESK overal en nergens: ‘Als supporter, en om van Carlo te leren’

Derde klasse C Lammers ging van het elfde naar het eerste elftal van RKDVC: ‘Er echt voor gaan past beter bij me dan alleen dat biertje’

Een maand of negen geleden voetbalde Thijs Lammers nog in het elfde van RKDVC. Toen begon het te knagen: hij wilde toch nog iets maken van voetballoopbaan. Nu speelt hij in het eerste, dat gisteren FC Tilburg met pijn en moeite versloeg.

4 december