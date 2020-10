Leones versus Berghem Sport eindigt in een korfbalruststand: 8-3

Berghem kwam in de eerste helft handen en voeten tekort in de verdediging. ,,We werden op alle fronten afgetroefd. Wij waren steeds te laat en zij maakten goal na goal”, zei Berghem-trainer Willem van der Burgt.

Het meest bijzondere aan dit duel was het verschil in spelopvatting. ,,Wij hebben soms nog moeite met het snelle tempo”, vervolgde Van der Burgt. ,,Zodra het spel ietsje langzamer gaat, komen wij er beter in. Op een hoger niveau gaat alles sneller. Mijn spelers weten wat er zoal beter moet”, aldus Van der Burgt, die hoopt dat zijn ploeg verdedigend minder kwetsbaar wordt. ,,Vooral in de omschakeling ontstaan de meeste kansen voor onze tegenstander”, besloot Van der Burgt.